Muscoli - tecnica e passione Braccio di ferro non ha età E si allena anche al Parco Trotter

Fatto di movimenti che donano grande flessibilità al corpo e che permettono ai muscoli di “allungarsi”, lo stretching è lo sport-alternativa ideale per chi vuole sciogliere la muscolatura e si sente rigido, ma non sa come fare. Un problema che si pone soprattutto una volta entrati nei fatidici ... (iodonna)

La Cina mostra la sua potenza navale dal Mar del Giappone sino al Mar Cinese Meridionale (e oltre) anche per il suo fronte interno The post La Cina mostra i muscoli anche sui mari appeared first on InsideOver. (it.insideover)