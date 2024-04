Muore schiacciato dal trattore L’uomo - 65 ann - lavorava su un terreno di proprietà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Si allunga la tragica scia di sangue che investe da settimane l’Umbria, in un periodo nero che sembra non voler terminare. L’ultima vittima di un incidente sul lavoro è Roni Mocio, imprenditore orvietano di 65 anni che ha perso la vita ieri pomeriggio a causa di una fatale disgrazia, mentre era intento ad alcuni lavori di movimento terra in una suain zona Acqua Fredda ad Orvieto scalo, in unche si trova vicino via Costanzi a poca distanza dalla ferrovia. Stando alla prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, al comando del capitano Nicola Parente, che sono giunti sul posto insieme a una squadra di vigili del fuoco di Orvieto, l’imprenditore sarebbe rimasto vittima del ribaltamento deldi cui era alla guida. Si sta ora cercando di capire quale sia stata la causa del ribaltamento, ma è probabile che ...