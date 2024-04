Multa da 10 milioni ad Amazon - danni ai clienti per pratica scorretta

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha appena reso pubblica una sanzione di 10di euro inflitta ad, in particolare per due società del gruppo del colosso dell’e-commerce ossia le aziende lussemburghesiServices Europe S.à r.l. eEU S.à r.l. Laè cospicua perché riguarda unacommercialeaccertata proprio dall’AGCM nel nostro paese. Qual è la condotta non corretta messa in rilievo dal nostro Garante? Si è accertato che, in fase di acquisto di un numero considerevole di prodotti,attua una pre-selezione dell’acquisto periodico al posto di quello singolo. Come logica conseguenza, l’acquirente è indotto (suo malgrado) ad impostare transizione cicliche per l’acquisto di determinati ...