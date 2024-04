Moviola Atalanta Fiorentina - l’episodio chiave semifinale Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 24 aprile 2024)arbitraledel match valido per ladi2023/24:delladel match tra, valido per ladi. Dirige la sfida l’arbitro La Penna.DEL MATCH 52? ROSSO PER DODO’. Fallo da ultimo uomo di Dodò su Scamacca. Naturale il rosso