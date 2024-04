MotoGp - si corre a Jerez Bastianini | obiettivo un buon week end

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Roma, 24 apr. (askanews) – Archiviato il GP delle Americhe, il Motomondiale torna in Europa per affrontare il quarto appuntamento della stagione2024, il GP di Spagna, in programma dal 26 al 28 aprile ade la Frontera. Enea Bastianiani arriva in Spagna determinato a lottare nuovamente per le prime posizioni e poter così sommare altri punti importanti per la classifica generale che lo vede attualmente secondo a 21 lunghezze dal leader e compagno di marca Jorge Martín (Pramac Racing). Francesco Bagnaia, quinto attualmente nel Mondiale con 50 punti, torna invece in pista con l’di tornare a lottare per la vittoria su una pista che lo ha visto sempre tra i protagonisti in passato. “Sono contento di tornare are a– le parole di– una pista ...