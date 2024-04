MotoGp - gran premio di Spagna | circuito e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Roma, 24 aprile 2024 – Archiviato ildelle Americhe a Austin con il successo di Maverick Vinales, letteralmente rinato in Aprilia, davanti a Pedro Acosta ed Enea Bastianini, il motomondiale torna in Europa in uno dei circuiti storici e più apprezzati dai team: Jerez. Ildiè in programma dal 26 al 28 aprile sul tracciato spagnolo, specializzato nelle gare motociclistiche per il suo clima sempre temperato e per le sue caratteristiche tecniche che lo rendono molto utile anche in fase di test. Dopo tre gare la classifica vede una prima mini fuga in avanti da parte di Jorge Martin, che comanda con 80 punti, 21 in più di Enea Bastianini e 24 in più di Vinales, con il rookie Pedro Acosta già in lotta per il titolo con la quarta piazza a 26 punti di ritardo. Chi invece deve ...