Morto Terry Carter - l' attore di Battlestar Galactica aveva 95 anni

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L'veterano era molto noto soprattutto per i suoi ruoli televisivi, che ha interpretato il sergente Joe Broadhurst nella serie televisiva McCloud e il detective Colonnello Tigh nell'originale, ènella sua casa di New York ieri mattina.95. Nato John Everett DeCoste a Brooklyn, il 16 dicembre 1928, da genitori di origine dominicana, argentina e afroamericana,è diventato il primo conduttore televisivo di colore per la WBZ-TV Eyewitness News di Boston, dove divenne anche il primo critico cinematografico e teatrale della prima serata. È stato anche uno dei primi attori neri della sitcom televisiva The Phil Silvers Show del 1956, in cui interpretava …

ostaggio di militanti islamici per sei anni , l'ex capo dell'ufficio di Beirut dell'agenzia di stampa americana Associated Press (Ap), Terry Anderson , è morto all'età di 76 anni . Anderson è deceduto nella sua casa di Greenwood Lake nello stato di New York in seguito a complicazioni dopo un ... (quotidiano)

terry Carter muore a 95 anni, era il sergente della serie “Uno sceriffo a New York” - L'attore statunitense terry Carter è morto nella sua abitazione a Los Angeles martedi 23 aprile all'età di 95 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato ...ilmessaggero

terry Anderson: chi era il giornalista di Ap, sequestrato per quasi 7 anni da Hezbollah in Libano - terry Anderson: chi era il giornalista corrispondente di Ap, sequestrato per quasi 7 anni da Hezbollah in Libano ...unita

La notevole vita di terry Anderson, uno degli ostaggi occidentali detenuti più a lungo in Medio Oriente - Il giornalista statunitense di Associated Press fu rapito in Libano nel 1985 e rimase prigioniero del gruppo radicale Hezbollah per quasi sette anni, durante una sanguinosa guerra civile: è morto dome ...ilpost