Morti due operai -in cantiere e fabbrica

(Di mercoledì 24 aprile 2024) 12.36 Altri due incidenti mortali sul lavoro, uno nel Bresciano e uno nel Potentino. In un'azienda siderurgica di Lograto nel Bresciano, uno di 47 anni è morto dopo essere stato schiacciato da una lastra metallica. Secondo le prime ricostruzioni,l'o stava manovrando un carroponte quando si è staccata la lastra che lo ha travolto. Ad Oppido Lucano, uno di 56 anni ha perso la vita cadendo dall'impalcatura neldi costruzione della chiesa nuova.

Morte sul lavoro: schiacciato da lastra di metallo - Nella provincia di Brescia si è verificato un tragico incidente sul lavoro. A Lograto, un operaio italiano di 47 anni ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da una lastra metallica. Secondo le ...informazione

Infortuni sul lavoro, due morti a Brescia e Potenza: un operaio schiacciato da una lastra e uno precipitato da un solaio - Altri due infortuni mortali sul lavoro, in provincia di Brescia e vicino a Potenza. A Lograto un operaio di 47 anni è morto dopo essere stato schiacciato da una lastra metallica alla Dall’Era Siderugi ...ilfattoquotidiano

Incidenti sul lavoro, morti due operai in poche ore in provincia di Brescia e Potenza - A Lograto un 46enne è stato travolto da una lastra metallica. A Oppido Lucano un 56enne ha perso la vita cadendo da un'impalcatura nel cantiere allestito per la costruzione di una chiesa ...tgcom24.mediaset