Monza - vicesindaco Longoni | Stadio Berlusconi? C’è da riflettere

Il nuovo ponte pronto per la prossima primavera - Il nuovo ponte di via Duca d’Aosta a Cesano Maderno sarà pronto per la prossima primavera. E’ l’obiettivo a cui sta lavorando l’Amministrazione comunale, che considera la nuova infrastruttura “una pri ...primamonza

monza - Il vicesindaco Longoni: "Sono dubbioso sull'intitolare lo stadio a Berlusconi" - "Sull'intitolazione dello stadio Brianteo a Silvio Berlusconi ci sarà da riflettere sul fatto se ci sono o meno steccati ideologici". A dirlo è Egidio Longoni, vicesindaco del Comune di monza, interve ...napolimagazine

vicesindaco monza: "dubbioso su stadio per Berlusconi" - "Sull'intitolazione dello stadio Brianteo a Silvio Berlusconi ci sarà da riflettere sul fatto se ci sono o meno steccati ideologici".sportmediaset.mediaset