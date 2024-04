Monza - Palladino esalta Maldini | Un gioiell - ha tutto per arrivare al top

I bergamaschi, rimaneggiati dopo l’impresa in Europa League, superano i brianzoli nonostante un finale nel quale i padroni di casa rischiano di pareggiarla colpendo un palo in extremis (ilgiornale)

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama ... (calcionews24)

Franco Ceravolo: 'palladino già pronto per Firenze, ma..' - L'ex direttore sportivo, tra le altre, di Livorno, Spezia e Palermo Franco Ceravolo ha commentato, ad Italia 7, un eventuale passaggio di Raffaele palladino alla Fiorentina nella stagione 2024/25. Ecc ...monza-news

Lecce monza, le probabili formazioni - LECCE - Una è reduce da due vittorie di fila e veleggia verso la salvezza, l’altra l’ha già in tasca e vuole ritornare a una vittoria che ...monzaindiretta

Juve, Nicolò Fagioli tornerà in campo per la finale di Coppa Italia - Max Allegri e ragazzi hanno eliminato la Lazio e da poche ore si rincorrono domande del tipo: Nicolò Fagioli tornerà in campo per la finale di Coppa Italia Il tifoso juventino non sta sulla pelle e ...tag24