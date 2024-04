Monza - lo stadio intitolato a Berlusconi? Il comune | 'Va ringraziat - ma dobbiamo riflettere'

Gli ultras del Monza hanno deciso di non tifare nel posticipo della trentatreesima giornata di Serie A contro l’Atalanta. La Curva “Davide Pieri”, sede del tifo monzese, ha iniziato il match in silenzio e senza esporre striscioni, per protesta nei confronti delle 18 diffide arrivate dopo l’ultimo ... (sportface)