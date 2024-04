Montpellier HSC vs Nantes – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 24 aprile 2024) In una gradita trasferta lontano dalla propria sede, ilriprende la sua ricerca di sopravvivenza in Ligue 1 allo Stade de la Mosson diHSC venerdì 26 aprile sera. I padroni di casa sono sul punto di raggiungere la salvezza matematica, mentre Les Canaris sono stati condannati alla nona sconfitta casalinga consecutiva. Il calcio di inizio diHSC vsè previsto alle 21 Anteprima della partitaHSC vsa che punto sono le due squadreHSC L’impennata di fine stagione ha praticamente spento i timori deldi una lotta per la retrocessione nelle ultime partite della stagione, e i tifosi della Paillade possono dormire sonni tranquilli sapendo che, a meno di un miracolo ...