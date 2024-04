Montevarchi | derby da forbice col Sansepolcro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Al termine della partita con l’Orvietana lo striscione esibito dalla curva sud Farolfi era eloquente: "Tutti a". E si muoveranno in tanti dal Valdarno per spingere ilverso la salvezza. Sì, perché la tifoseria e l’intero ambiente dell’Aquila sa bene che domenica prossima al Buitoni andrà in scena il primo atto, dei due finali del torneo, determinante per mettere in ghiaccio la permanenza in categoria senza la roulette russa dei playout. I bianconeri giocheranno alla morte per un incappare nellae assicurarsi almeno la disputa degli spareggi per non retrocedere, che la penultima di campionato abbia, se possibile, un peso specifico ancor più rilevante rispetto alle due sfide precedenti con il San Donato Tavarnelle e l’Orvietana. Lo ha ricordato il presidente del club rossoblù Angelo Livi precisando, ...