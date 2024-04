Moglie premier Sanchez sotto inchiesta per corruzione

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Un tribunale di Madrid ha aperto un'indagine preliminare sulladelPedro, Begoña Gomez, per dei presunti reati di traffico di influenze elegati alla sua attività in un'università privata: è quanto riporta la stampa spagnola. L'indagine è partita in seguito ad una denuncia presentata dal sindacato Manos Limpias, vicino alla destra, ed è coperta dal segreto istruttorio.La vicenda era stata portata in Parlamento dal Partido Popular, che aveva preteso la creazione di una commissione diminacciando di ricorrere alle vie legali senon avesse accettato. Ilda parte sua si è limitato ad affermare di "continuare a credere nella giustizia anche in una giornata come quella di oggi".