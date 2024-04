Mo | Argentina presenta richiesta ufficiale arresto ministro Interni iraniano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Buenos Aires, 24 apr. (Adnkronos) - L'hato unaper l'deldell'Internoed ex comandante della Forza Quds Ahmad Vahidi per il suo ruolo nell'attentato dell'Amia, a Buenos Aires, nel 1994. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri argentino. Vahidi, ex capo della Forza extraterritoriale Quds delle Guardie Rivoluzionarie, è sospettato di essere responsabile dell'attacco. Buenos Aires chiede anche ai governi del Pakistan e dello Sri Lanka, dove Vahidi si trova al momento, di arrestare il. Nel 1994, un camion carico di esplosivo entrò nel centro ebraico Amia ed esplose, provocando 85 morti e 300 feriti.e Israele sospettano da tempo che Hezbollah abbia ...