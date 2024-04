MLB The Show 24 - la recensione | il solito vecchio Baseball

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Non è facile raccontare in Italia, uno sport che non sia il calcio. Tennis, pallacanestro e pallavolo ultimamente stanno prendendo piede grazie manche ai risultati sportivi internazionali di rappresentanti italiani della disciplina. Cionostante, la penetrazione mainstream rimane comunque un’impresa molto complessa. Ancor di più se si parla di videogiochi, la curva di difficoltà aumenta esponenzialmente. Se,però con titoli del calibro di NBA 2K24 o WWE 2K24 la strada pare oramai spianata, con esponenti di sport molto di nicchia come MLB e NFL, la situazione rimane purtroppo complessa. La MLB (Major League) è una delle leghe più importanti al mondo. In Giappone ilè diventato lo sport più popolare del paese, al punto che manga, anime, film e adattamenti a riguardo si sprecano in tutto il pianeta. A livello videoludico, da anni, Sony San ...