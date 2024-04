Miriam Leona ha festeggiato 39 anni organizzando una piccola festa in terrazza , come mostrano alcuni scatti condivisi su Instagram. Per l'attrice si tratta del Primo compleanno da mamma , dopo la nascita del Primo figlio Orlando lo scorso dicembre.Continua a leggere (fanpage)

Miriam Leone ha festeggia to il compleanno con una festa tra amici in terrazza, nella sua casa milanese. L’attrice catanese ha compiuto […] Continua a leggere Miriam Leone festeggia il primo compleanno da mamma : “Benvenuta a questa ‘Vita Nova’” su Perizona.it (perizona)

miriam leone è chic in tailleur: la giacca doppiopetto va indossata col reggiseno a vista - miriam leone è stata tra gli ospiti speciali dell’evento di gala organizzato da Omega ieri sera a Milano. Per l’occasione ha seguito il trend della moda mannish ma declinandolo con un tocco di ...fanpage

Tutto quello che c'è da vedere in TV a maggio 2024 - Ultimi freddi o primi caldi, poco importa: qui trovi tutto quello da non perdere nel mese sul piccolo schermo Sky e Now TV, i film e le serie tv in uscita a maggio 2024, da miriam leone in ...libero

L’amata Vip si mostra così e i fan esplodono di gioia (1 / 2) - Di recente molte celebrità del mondo dello spettacolo hanno mandato in visibilio in propri fan annunciando di essere in dolce attesa o dando alla luce i propri figli. Queste mamme Vip sono poi solite ...donna.fidelityhouse.eu