Milano - orari dei mezzi Atm per il ponte del 25 Aprile

(Di mercoledì 24 aprile 2024), 242024 – Cortei e scioperi, ecco la guida dei servizi che Atm, l'Azienda trasporti milanesi ha pubblicato per muoversi durante ildel 25. Durante la giornata di giovedì 25tram, bus e filobus potrebbero essere rallentati, deviati o terminare prima del capolinea per il passaggio dei cortei della Festa della Liberazione. Sulla app, sul sito web e sul profilo X di Atminforma ci saranno aggiornamenti su cambiamenti al servizio che potrebbero essere richiesti dalle autorità di pubblica sicurezza. Inoltre, è importante tenere presente che venerdì 26è stato annunciato uno sciopero nazionale di 4 ore, dalle 8:45 alle 12:45, il quale potrebbe causare ulteriori disagi nel trasporto pubblico. Leggi anche: Supermercati aperti ...

Milano , 23 aprile 2024 – Milano celebrerà il 25 aprile con una serie di eventi . Oltre agli appuntamenti dedicati ai temi della Resistenza partigiana e alla guerra di Liberazione dal nazifascismo organizzati nell’ambito del palinsesto “ Milano è Memoria”, sono tante le iniziative per chi resta in ... (ilgiorno)

Giovedì 25 aprile si terrà la tradizionale Manifestazione per la Festa della Liberazione a Milano . Il percorso del corteo inizierà alle 14:30 da corso Venezia e si concluderà un'ora dopo in piazza del Duomo. Possibili modifiche alla viabilità pubblica.Continua a leggere (fanpage)

ARCI CREMONA IL 25 aprile PER NOI - 25 aprile: non una celebrazione, ma un impegno per la democrazia e la pace Il 25 aprile per noi è innanzitutto una festa. La festa della Liberazione del Paese dal nazifascismo. La festa che richiama l ...welfarenetwork

25 aprile blindato a Roma, oltre 600 operatori forze ordine in piazza - Saranno oltre 600 gli operatori delle forze dell'ordine, tra polizia, carabinieri e guardia di finanza in campo domani a Roma per la gestione dell'ordine pubblico in occasione della giornata del 25 ...adnkronos

Bussolati (Pd): "Domani è il 25 aprile, la festa più bella" - Trovo positivo che l'Anpi, il Comitato anti-fascista e il Pd abbiano sottolineato l'importanza della partecipazione della Brigata.affaritaliani