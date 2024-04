Milano dice addio a Pupi Solari - signora della moda meneghina

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 24 aprile 2024) In piazza Tommaseo aora tutti si fotografano con le magnolie. Solo i milanesi doc sanno, però, che in quella piazza sorge un pezzo di storia. La camicia bianca per la milanese chic, il completino coordinato di cotone o lana colorata per i bambini. Non c'è milanese che non sia passato dalla casagrandeper vestirsi, almeno una volta.ci ha lasciati a 97 anni. Con le se ne va parte di quello stile milanese che ha aiutato a plasmare con il suo stile unico e la sua eleganza inimitabile.