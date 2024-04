Milano - 25enne va a scuola con coltello | aggredito un professore

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Panico adopo che un 15enne si è presentato aarmato di. Una volta in classe il ragazzo ha chiesto di unassa, in quel momento non presente nell’istituto. Il giovane è stato bloccato e disarmato da altri due professori, subito aggrediti, tanto da far finire in ospedale uno di loro.: le L'articolo proviene da Il Difforme.

