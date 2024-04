Milano - 15enne a scuola con un coltello La colluttazione con due docenti poi la fuga | arrestato

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Uno studente di 15 anni è stato fermato dai carabinieri poco distante dalladove era entrato armato dipoco prima chiedendo di una professoressa. Ai militari non ha opposto resistenza, ma è statocon l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale nei confronti dei due insegnanti che avevano tentato di bloccarlo all’interno dell’edificio, l’Istituto Galvani di via Gatti, in zona Niguarda. L’episodio è avvenuto questa mattina, mercoledì 24 febbraio, tra le 12 e le 13 a. Il, che non frequentava lada febbraio secondo quanto riferisce Il Giorno, si è presentato mostrando ile chiedendo dove fosse una professoressa, in quel momento assente. È stato però notato da dueche sono intervenuti per ...