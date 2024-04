Milan - trattativa in stand-by per il rinnovo di Calabria

Il Giudice sportivo di Serie A ha pronunciato il suo verdetto: un turno di squalifica per Theo Hernandez e Dumfries e due per Davide Calabria , espulsi a poca distanza gli uni dagli altri nei minuti finali del derby fra Milan e Inter, che è terminato 1 a 2 e ha sancito la vittoria aritmetica del ... (ilfattoquotidiano)

Pagina 3 | milan, i tifosi sognano Conte ma nella rosa di nomi spunta un altro ex Inter - Esperienza internazionale e leadership caratteriale, il tecnico è un papabile candidato. Resta sempre valido il nome di Van Bommel, sponsorizzato da Ibra ...tuttosport

milan indifeso a Torino: out calabria, Theo e Tomori. Le soluzioni - milan indifeso a Torino: out calabria, Theo e Tomori. Le soluzioni Il milan si presenterà a Torino per giocare contro la Juventus senza mezza difesa. Non che sia una… Leggi ...informazione

milan, emergenza assoluta per Pioli: poche soluzioni verso la Juve - È emergenza milan. In vista della gara contro la Juventus, previsto per sabato pomeriggio alle 18, Stefano Pioli ha le scelte contate.spaziomilan