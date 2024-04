Milan - retroscena su Ferguson

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Lewisè stato a lungo uno dei migliori, se non il migliore, centrocampista della serie A. Sullo scozzese in forza al Bologna si era...

Tra gli obiettivi del Calciomercato del Milan c’è Lewis Ferguson , tra i migliori del Bologna di Motta. Ma c’è anche un’altra italiana Il Milan è impegnato nel rush finale della stagione, in cui cercherà di mantenere il secondo posto in campionato e di vincere l’Europa League, a partire dal doppio ... (dailymilan)

Il doppio ex Cafu presenta Roma-Milan in Europa League. L`ex terzino destro brasiliano ha dichiarato in un`intervista alla Gazzetta dello Sport:... (calciomercato)

milan, sfuma un altro candidato per la panchina: la decisione ufficiale di Emery - Il milan è pronto a cambiare guida tecnica in vista della prossima stagione: addio a Stefano Pioli ma dopo Lopetegui sfuma un'altra opzione ...milanlive

Emery milan: il suo futuro è all’Aston Villa, la scelta di club e allenatore che allontana i rossoneri - Tra i nomi accostati alla panchina del milan per il dopo Pioli c’è anche Emery. L’allenatore ha le idee chiare sul suo futuro Unay Emery, accostato alla panchina del milan per il dopo Pioli, che con o ...milannews24

Nuova allenatore milan: sfuma Emery. Le opzioni per il dopo Pioli - E` uno dei candidati per la panchina del milan, ma Unai Emery difficilmente sarà il sostituto di Stefano Pioli in rossonero. Secondo quanto riporta The Athletic.calciomercato