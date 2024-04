Milan - il Real Madrid vuole Thiaw | la cifra a bilancio e la possibile plusvalenza|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 24 aprile 2024) 2024-04-24 16:00:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: L’estate che ilsi appresta a vivere sarà di quelle da ricordare, perché molto nella rosa rossonera cambierà. Chi dirà addio sicuramente è Stefano Pioli con un nuovo allenatore che arriverà verosimilmente dall’estero e porterà idee e dettami tattici differenti. Per questo tante valutazioni saranno fatte anche sui giocatori attualmente in rosa per cui, in ogni caso, si ascolteranno offerte e proposte che possano essere vantaggiose. E fra questi c’è anche Malick. ILIN PRESSING – Il difensore tedesco classe 2001 non ha vissuto la sua miglior stagione con solo 26 presenze (solo 17 in Serie A) e un lungo infortunio alla coscia che lo ha a lungo tenuto ai box e rimediato in Champions contro il Borussia Dortmund. Nonostante questo l’ex Schalke 04 ...