Milan - Giroud va in MLS | ha già firmato con Los Angeles F - tutti i dettagli|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 24 aprile 2024) 2024-04-23 22:00:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Ile Oliviersi diranno addio dopo 3 stagioni condite da tanti gol, uno scudetto e una centralità che, probabilmente, neanche lui si aspettava al momento della firma dopo l’addio al Chelsea. Oggi però quel capitolo sta per chiudersi con il centravanti francese che, in scadenza di contratto, ha già da tempo iniziato a trattare per un futuro in MLS dove lo aspetta LosFC. ACCORDO TROVATO – Vi avevamo raccontato – LEGGI QUI – che la trattativa stava durando già da diverso tempo, conche aveva mandato indizi e segnali a tifoseria e ambiente e con le smentite che non erano arrivate neanche da parte della società. L’intesa era stata raggiunta e nella giornata di oggi sono arrivati nuovi e decisivi ...