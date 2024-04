Milan - Giroud firma con il Los Angeles Fc | per la successione piace Guirassy

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024)o, 24 aprile 2024 – Tra il dopo derby e la sfida con la Juventus di sabato (ore 18), ilpensa al futuro.hato con il LosFc: contratto di un anno e mezzo che partirà quest'estate, quando scadrà quello con i rossoneri. Manca solo l'annuncio. La ricerca del sostituto è comunque iniziata da tempo, in via Aldo Rossi. E torna d'attualità. Contattato già a gennaio, il centravanti 28enne guineano ha segnato 24 gol in 25 partite di Bundes con lo Stoccarda (più due in altrettante gare di coppa tedesca). Ha una clausola rescissoria intorno ai 17 milioni, molto inferiore rispetto a quella di Zirkzee. L'olandese, 11 gol e 5 assist in stagione, è arrivato al Bologna dal Bayern e i tedeschi hanno un diritto di recompra che si aggira attorno ai 40 milioni. ...