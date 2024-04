Milan Femminile - Corti | La Sampdoria è una delle avversarie più forti

Una violenza inaudita: calci, pugni e poi il colpo al viso, che gli lascerà un segno per sempre. Così, senza un motivo . Due ragazzine – una 15enne italiana e una 17enne albanese – sono state arrestate nei giorni scorsi in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di ... (thesocialpost)

Insieme ad altre coetanee avevano picchiato un uomo e l’avevano sfregiato in viso con una lattinadopo una banale lite. Per questo i carabinieri di Milano hanno eseguito un’ordinanza di custodia in carcere a carico di un’italiana 15enne e un’albanese 17enne, per lesioni personali con deformazione ... (open.online)