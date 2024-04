Milan - ecco chi é in pole per allenare l’under 23

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il dossier relativo all`under 23 e` sempre più attuale in casa. Il club rossonero vorrebbe iscrivere la seconda squadra nel prossimo...

Cristiano Iovino , il personal trainer 37enne noto al grande pubblico per le voci riguardanti una presunta relazione con la showgirl Ilary Blasi , ha subito un violento attacco a Milano mentre stava tornando a casa. L’aggressione è avvenuta nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 aprile, quando ... (donnapop)

OIivier Giroud, attaccante del Milan è pronto per apporre la firma sul suo contratto con i Los Angeles FC. Ecco tutti i dettagli a riguardo (pianetamilan)

Inizia a delinearsi in maniera sempre più nitida il gruppetto delle quattro partecipanti alla prossima edizione di Supercoppa Italiana , quella... (calciomercato)

