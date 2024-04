Milan - Capello | Sono mancati i big Se preferiscono andare via…

Cicli vincenti, soste e fughe in avanti: il testa a testa è come un Gran Premio partito 116 anni fa che può durare a lungo - Cicli vincenti, soste e fughe in avanti: il testa a testa è come un Gran Premio partito 116 anni fa che può durare a lungo ...gazzetta

Inter, Ausilio: 'Sarà un mercato diverso dall'anno scorso. L'obiettivo era la seconda stella prima del milan' - Piero Ausilio, il direttore sportivo dell`Inter, ha concesso un`altra intervista ai microfoni di SportMediaset in cui ha celebrato la vittoria del 20esimo Scudetto,.calciomercato

Inter Scudetto, capello: «Ecco la mossa vincente di Inzaghi» - Le parole di Fabio capello dopo la vittoria dello Scudetto dell’Inter, il primo tricolore di Simone Inzaghi: «I giocatori lo hanno seguito» Intervenuto in collegamento per Sky Sport, Fabio capello com ...calcionews24