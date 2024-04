Migranti - Amnesty | Mediterraneo rotta più pericolos - timori su Italia e obblighi salvataggio

"Le Ong che soccorrono le persone in mare sono rimaste soggette a obblighi non necessari" "Quella del Mediterraneo centrale e? rimasta la rotta migratoria più? pericolosa al mondo, lungo la quale 2.498 persone sono annegate o scomparse nel corso dell’anno, nel tentativo di raggiungere l’Europa, un ... (sbircialanotizia)

Diritti, Amnesty: “Passi indietro ma cresce la solidarietà globale” - Una parte è dedicata anche al caso Italia: “Quella del mediterraneo centrale è rimasta la rotta migratoria più pericolosa al mondo”. Bocciati gli accordi con Libia e Albania ...redattoresociale

Venezia, si staccano alcuni pezzi di cemento armato dal campanile di San Marco: “Serve intervento di consolidamento” - Secondo gli esperti il fatto in se non rappresenta un pericolo né per le persone né per il monumento. Ma quanto scritto dal Gazzettino fa comunque scalpore: alcuni pezzi di cemento armato si sono stac ...ilfattoquotidiano

‘Neonazista nell’anima’ è un’interpretazione psicologica per me: cosa penso del caso Meloni-Canfora - L’interpretazione, che rappresentava il suo punto di vista, serviva a rendere coscienti gli studenti del fatto che quella candidata cercava di solleticare l’inconscio collettivo del popolo per ...ilfattoquotidiano