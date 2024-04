Mielofibrosi - Rosati Gsk | Nuovo Jak inibitore già usato in 230 italiani

(Di mercoledì 24 aprile 2024) "Inoltrata richiesta ad Aifa per ok a momelotinib" "Abbiamo già sottomesso la richiesta di approvazione di questo farmaco ad Aifa, al nostro ente regolatorio. Ma attraverso quello che in Italia è codificato come Gsk Aid (Patient assistance programm, ndr)", momelotinib "è già a disposizione dei pazienti cone dei clinici che ne fanno richiesta.

