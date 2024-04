Microsoft - nuovi licenziamenti per Bethesda France

(Di mercoledì 24 aprile 2024)ha avviato una nuova serie dipresso la sedese di. L’azienda non ha ancora comunicato il numero esatto di dipendenti colpiti, ma secondo quanto riportato, tagli del personale rientrino nei 1.900 annunciati lo scorso gennaio. Nei giorni scorsi, vari partner di streaming legati alla sedese avevano suggerito la possibilità di una chiusura della filiale. In un post pubblicato su X, uno streamer diha annunciato la fine della sua collaborazione con lo studio dopo otto anni. Infatti, a gennaio, solo alcuni mesi dopo il completamento dell’acquisizione di Activision-Blizzard,aveva annunciato una serie diche coinvolgerebbero circa 1900 dipendenti. A ...

