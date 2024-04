Metalcoat ci prova per l’Ascoli Presentata un’offerta ufficiale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il futuro delCalcio è salvo con la proposta di acquisto avanzata per rilevare il club. Come un bagliore nella notte, nel tardo pomeriggio di ieri è stata laS.p.A. a farsi avanti dando avvio alla delicata partita che riguarderà la trattativa per il possibile acquisto delle quote azionarie detenute dal patron Massimo Pulcinelli. Quello bergamasco, capitanato da Matteo Trombetta Castellani, è un gruppo decisamente solido che ancora una volta ha voluto mostrare la propria sensibilità e soprattutto un’importante presenza per riuscire a sviluppare un piano di rilancio dell’intero territorio ascolano. Una serie di investimenti che ora potrebbero, quindi, riguardare anche la componente legata al calcio. Fenomeno sociale che sotto le cento torri da sempre unisce tutti senza distinzioni di alcun genere grazie anche alle leggendarie imprese ...