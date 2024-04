Mestre ai raggi X Fabo - stai attenta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Quella di domenica scorsa al PalaTerme contro la Logiman Crema per laMontecatini è stata la passerella conclusiva di una regular season da 25 vittorie complessive, che gli uomini di coach Federico Barsotti hanno completato con rendimento interno da 14 vittorie e 3 sconfitte. Un biglietto da visita niente male in vista dell’inizio dei playoff, previsto per domenica 5 maggio: "Il fatto di aver perso solo tre gare in casa, e tutte di un punto all’ultimo possesso, ci dà grande consapevolezza e fiducia nei nostri mezzi – rivela coach Federico Barsotti – Chi verrà a giocare al PalaTerme sa che per vincere avrà bisogno di una partita di altissimo livello. Adesso ci aspettano due settimane di lavoro per arrivare tirati a lucido a gara 1 di playoff. Il tabellone è molto tosto ma arrivati a questo punto non dobbiamo avere timore di niente e di nessuno". Già alla prima ...