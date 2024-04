Memorial Papini - si parte A canestro 136 squadre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) É la 16ª edizione e i numeri sono in continua crescita per il, l’evento dell’anno per quanto riguarda il basket giovanile in Romagna. Da domani a domenica, 23 palestre della provincia accoglieranno 136, 150 arbitri e i vari staff, con un prevedibile numero abbastanza alto anche di familiari al seguito. Sei le categorie in gara, con Under 17, Under 15, Under 14, Under 13 ed Esordienti che vedranno la divisione in Gold e Silver per tipo di competitività. Infine i più piccoli, gli Aquilotti. In tutto undici mini campionati aggiornati live sul sito di Insegnare Basket Rimini, la società organizzatrice. Per Massimiliano Intorcia, deus ex machina dell’organizzazione fin dalla prima edizione, tanta soddisfazione nel vedere un torneo che cresce di anno in anno. Giornata importante quella di sabato 27, con la Rbr Sport ...