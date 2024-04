Mega offerta a Zirkzee - Napoli e le altre italiane beffate | lascia la Serie A?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Joshuasarà tra i protagonisti del prossimo calciomercato, in Italia piace a tanti club ma potrebbe anche arrivare la beffa per le squadre diA. Ultime giornate di campionato per le formazioni diA, cinque partite rimanenti per determinare quelli che saranno i verdetti che riguarderanno le squadre. Il, dopo i recenti stop con Frosinone ed Empoli, ha praticamente abbandonato ogni velleitaria speranza di raggiungere la Champions League, ma anche un piazzamento in Europa League sembra ormai compromesso e bisognerà lottare fino all’ultimo punto per strappare la qualificazione. Chi invece sta letteralmente volando quest’anno è il Bologna. La formazione di Thiago Motta è la grande sorpresa dell’annata, con il quarto posto che sembra ormai blindato dopo la vittoria in ...