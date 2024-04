Medico | bruciature e bastonate su Regeni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 24 aprile 2024) 14.43 Pugni, calci,sui piedi,polsi e caviglie ammanettati.Così illegale consulente della Procura di Roma, al processo per la morte di Giulio, che vede imputati quattro 007 egiziani, irrintracciabili. Nell'autopsia svolta dal dottor Fineschi sul corpo del ricercatore ucciso in Egitto nel 2016,"abbiamo riscontrato quasi tutte le torture descritte nella letteratura scientifica egiziana".I genitori dihanno lasciato l'aula. Intervenuto anche il tossicologo: nel sangue non trovate droghe o farmaci.