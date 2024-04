Medicina | verso lo stop al numero chiuso - iscrizione libera per il primo semestre Protestano i camici bianchi

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ci si potrà iscriveremente aldie chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e inveterinaria senza passare attratest . È quanto prevede la riforma dell'accesso alla facoltà di. Verranno individuate le discipline in area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria che devono essere superate per l'ammissione al secondo. Nel caso...

La nuova riforma sul l’accesso alla facoltà di Medicina permetterà agli studenti di iscriversi direttamente al primo semestre di studi senza dover affrontare il temutissimo test di ammissione. Tuttavia, per accedere al secondo semestre , sarà necessario superare determinati esami in area biomedica, ... (open.online)

"Finalmente non sarà più una roulette russa" primo passo verso l'abolizione del numero chiuso alla facoltà di Medicina . Approvato all'unanimità il testo base dal Comitato ristretto della Commissione Istruzione del Senato . "Finalmente non sarà più una roulette russa", ha affermato il presidente del ... (sbircialanotizia)

L’iscrizione a Medicina dal 2025 sarà ad accesso libero. Non bisognerà passare alcun test per accedere al primo semestre di Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria e Odontoiatria e protesi dentaria. È quanto previsto dalla riforma dell’accesso alla facoltà di Medicina . Saranno individuate le ... (laprimapagina)

medicina, stop al numero chiuso: primo semestre iscrizione libera. I Medici: “Produrremo solo disoccupati” - Ci si potrà iscrivere liberamente al primo semestre di medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria senza passare attraverso test. È quanto prevede la riforma ...blitzquotidiano

Università, primo passo verso la riforma del sitema d'ingresso anche per odontoiatria, ma rimarrebbe lo sbarramento - Il Comitato ristretto della Commissione Istruzione del Senato ha adottato praticamente all'unanimità il testo base "per dire basta al numero chiuso a medicina". A darne notizia è il presidente della C ...odontoiatria33

Lisa riceve rene e timo di un maiale, l'operazione storica le salva la vita: prima volta al mondo - Il destino di Lisa Pisano, 54 anni di Cookstown (New Jersey), sembrava segnato a causa di una grave insufficienza renale. Oggi, invece, riposa in un letto d'ospedale dopo aver subito ...leggo