(Di mercoledì 24 aprile 2024) Roma, 24 aprile– Sempre più vicino l’addio alper accedere alla facoltà di. Un primo passo formale è stato compiuto oggi aldove il Comitato ristretto della Commissione Istruzione ha adottato praticamente all'unanimità il“per dire basta al”. La notizia viene confermata dal presidente della Commissione, Roberto Marti (Lega), che esprime “molta soddisfazione per l'adozione del” con la “massima convergenza di tutte le forze politiche”. L’iter prevede ora che vengano discussi già in Comissione eventuali modifiche (emendamenti), prima che il relatore presenti il ...

Il comitato ristretto della commissione Istruzione del Senato ha approvato, all’unanimità, il testo base “per dire basta al numero chiuso a Medicina “. A darne notizia è il presidente della commissione , Roberto Marti (Lega) che ha espresso soddisfazione per l’adozione del testo il quale ha visto ... (ilfattoquotidiano)

medicina senza numero chiuso: ok in Senato al testo base. Cosa succede ora: il test 2024 si farà - Soddisfazione della Lega: “Nel Comitato ristretto della Commissione Istruzione massima convergenza”. Il Pd: “Ora gli emendamenti” ...quotidiano

medicina, addio al numero chiuso: «Adottato il testo base al Senato». Cosa succede ora - Facoltà di medicina, dopo un lungo dibattito si va verso il numero chiuso. Il Comitato ristretto della Commissione Istruzione del Senato ha adottato praticamente all'unanimità il testo base «per dire ...leggo

medicina, primo stop al numero chiuso: in commissione Istruzione del Senato via libera al testo base - Il comitato ristretto della Commissione Istruzione del Senato ha approvato, all’unanimità, il testo base “ per dire basta al numero chiuso a medicina “. A darne notizia è il presidente della Commissio ...ilfattoquotidiano