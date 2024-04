Medicina senza numero chiuso - le ragioni del sì | Pochi dottor - servono rinforzi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Firenze, 24 aprile 2024 – Già qualche giorno fa era intervenuto a margine di un’iniziativa dell’Asl Toscana Centro, che ha deliberato un incentivo di 5mila euro in più all’anno per i medici dei reparti di pronto soccorso, da lui liquidato come "spot". Il segretario generale Uil Toscana, Paolo Fantappiè invoca da tempo politiche strutturali di lungo periodo, fra cui l’abolizione del test aper l’accesso a. "Siamo di fronte a una carenza di medici e personale sanitario mai così grave: solo per farle un esempio, nell’Asl Toscana Centro, nei reparti emergenziali, mancano 57 medici. Si sta cercando di tamponare la falla incentivando gli straordinari e ricorrendo ai ‘medici a gettone’, con l’unico risultato che aumentano a dismisura i costi per la sanità pubblica e peggiora la qualità dei servizi al cittadino". Perché ...