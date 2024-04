Medicina - primo stop a numero chiuso | adottato il testo base al Senato Cosa succede ora

(Di mercoledì 24 aprile 2024)alsempre più vicino. Il Comitato ristretto della Commissione Istruzione delha- praticamente all'unanimità - ilper andare in questa direzione. A darne notizia è il presidente della Commissione, Roberto Marti (Lega), che esprime "molta soddisfazione per l'adozione del", con la "massima convergenza di tutte le forze politiche". Critiche sulla scelta arrivano però dall'Ordine dei medici.

