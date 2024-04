Medicina - iscrizione libera 1° semestre

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 24 aprile 2024) 15.45 Il Comitato ristretto della Commissione Istruzione del Senato ha adottato un testo base per lo stop al numero chiuso per l'accesso alle facoltà di. Ci si potrà iscriveremente al primodie Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Veterinaria,senza passare attraverso i test Verranno poi individuate le discipline da superare per l'ammissione al secondo.In caso di mancata ammissione, crediti utili per cambiare facoltà. Contrario l'ordine dei medici: "Produrremo solo disoccupati".