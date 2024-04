Media | missili Atamcs già inviati a Kiev

(Di mercoledì 24 aprile 2024) 21.32 Gli Stati Uniti hanno già inviato segretamente in Ucraina ia lungo Raggio. La consegna sarebbe avvenuta la settimana scorsa. Lo rivelano iUsa fra cui il New York Times e Politico. Isono già stati utilizzati mercoledì scorso per attaccare un aeroporto militare russo in Crimea e nella notte di martedì per bersagliare le truppe russe nella città portuale di Berdiansk sul Mar d'Azov. I nuoviforniti all'Ucraina hanno una gittata di circa 300 chilometri.

Biden firma gli aiuti, i missili Atacms sono già a Kiev - Il Pentagono ha annunciato, confermando le indiscrezioni di stampa, che il nuovo pacchetto di armi all'Ucraina vale un miliardo. Tra gli equipaggiamenti che saranno inviati alle forze di Kiev nei ...ansa

I missili Atacms già inviati segretamente dagli Usa a Kiev - La settimana scorsa gli Stati Uniti hanno inviato segretamente i missili a lungo raggio Atacms in Ucraina per la prima volta in due anni di guerra e le forze ucraine hanno immediatamente utilizzato le ...quotidiano

Guerra ultime notizie. Israeliani pronti a entrare a Rafah. Incontro Mosca-Kiev su scambio minori, c’è accordo - Il Senato ha dato il via libera con 79 voti a favore e 18 contrari ai tanto attesi aiuti, non solo militari, destinati a Ucraina e Israele. Il pacchetto di 95 miliardi comprende dotazioni anche per Ta ...ilsole24ore