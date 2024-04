Mbappé ha deciso | cambia ruolo per il Real Madrid e per il Pallone d'Oro

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Una nuova sfida per Kylian Mbappè nella prossima avventura al: giocare da centravanti per vincere Scarpa d`Oro ed`Oro. L`annuncio de...

Il Real Madrid vince contro il Baskonia per 90-74 . Per entrambe le formazioni si tratta della prima partita valida per i playoff di Eurolega 2023 / 2024 , con i madrileni che si impongono ancora una volta nella ressegna europea e riescono a vincere su distanza contro gli avversari. In questo video, ... (sportface)

real madrid, interesse concreto per Thiaw: pronti 30 milioni per convincere il Milan - Dalla Germania sono sicuri: il real madrid piomba su Malick Thiaw del Milan: pronti 30 milioni per il difensore tedesco rossonero.tag24

Belligham vale oro, il real madrid deve spendere altri 31 milioni - Acquistato la scorsa estate per 103 milioni di euro dal Borussia Dortmund, Jude Bellingham sta facendo le fortune del real madrid. Alla sua prima stagione alla Casa Blanca il centrocampista inglese ...footballnews24

Inter, Sacchi non ha torto su madrid: Inzaghi studia la nuova Champions - La perfezione non esiste. Anche in una stagione da incorniciare come questa, che ha portato all`Inter lo scudetto della seconda stella, ci sono dei rimpianti. Il.calciomercato