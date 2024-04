Maxi-sequestro di droga a Roma | consegnava lo stupefacente in moto

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

Carabinieri fermano due uomini e sequestrano 10 kg di– ilcorrieredellacitta.comNei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno notato degli strani movimenti; in particolare il 25enne, a bordo di una, era in giro per le vie ...