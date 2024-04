Matteo Salvini e la voglia di un figlio | Ho gli occhiali - il mal di schiena e non posso sollevare pes - ma io e Francesca siamo pronti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Duro e deciso in politica, tenero e innamorato nel privato. Il leader della Lega sul settimanale Chi posa con la sua fidanzataVerdini e lancia la lieta notizia dopo cinque anni di relazione: “Sono pronto per un altro bambino. Per sveglie notturne, pappe e pannolini. Mi piacerebbe. Non sono come una mamma ovviamente, ma sono un papà attivo, cerco di fare il mio. Certo, a 51 anni, ho gli, il mal die nonpesi a lungo, ma, magari per un maschietto”.ha altri due figli Federico di 21 anni, Mirta di 11. “ Ho buoni rapporti con le madri dei miei figli. Di base sarei un fedele. Ma ammetto che mi è capitato di tradire e sono stato tradito”, ha rivelato il politico. Il ministro delle ...