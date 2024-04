Matrimoni forzati - adozioni illegali e sfruttamento della maternità surrogata diventano reati a livello europeo È quanto prevede il testo della direttiva contro il traffico di esseri umani e la protezione delle vittime che ha ricevuto il via libera finale dell' Europarlamento

(Di mercoledì 24 aprile 2024) I, lee loeurocrimini. Sono queste le pratiche inserite nella revisionelegge che sostiene le azioni’Ueildi. La nuova norma amplia, quindi, il campo di applicazioneattuali misure per contrastare un tragico fenomeno. Ilhail via. La ...

Europarlamento: sfruttamento maternità surrogata, matrimoni forzati e adozioni illegali sono ora reato - 24 Aprile 2024 - TuttoperLei - Europarlamento: sfruttamento maternità surrogata, matrimoni forzati e adozioni illegali sono ora reato Giovanna Manna Concepimento ...tuttoperlei

Europarlamento, lo sfruttamento della maternità surrogata diventa reato - Via libera finale alla direttiva contro traffico di esseri umani, sfruttamento sessuale, matrimonio forzato, adozione illegale e sfruttamento della maternità surrogata ...rainews

Maternità surrogata: cos’è, dove è legale, regole in Italia e cosa ha deciso l’Ue - La maternità surrogata non è reato universale, nonostante le intenzioni del governo, ma è ufficialmente un crimine per l'Unione europea. Ecco perché, di cosa si tratta e dove è legale.money