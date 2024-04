Masters 1000 Madrid 2024 | Monfils non pervenuto - Darderi passa facilmente in due set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Tutto facile per Lucianoall’esordio neldi. L’azzurro ha avuto vita facile contro Gael, sconfitto in due set con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 17 minuti di gioco. L’italo-argentino avanza così al secondo turno, dove incontrerà lo statunitense Taylor Fritz, reduce dalla sconfitta in finale contro Struff nell’Atp 250 di Monaco. LA CRONACA DEL MATCH – Avvio subito ad handicap per il transalpino, che da 40-0 si fa rimontare e cede il turno di battuta a causa di una serie di errori gratuiti e al vincente con l’inside in dell’azzurro.tiene poi il servizio a zero e conferma il break.riesce a sbloccarsi nel game successivo grazie ad un recupero da 0-30, e muove così il suo punteggio accorciando sul 2-1. ...