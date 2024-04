marta Cagnola e Simone Fattori raccontano i 'Musicarelli' - "Il vero motivo per cui abbiamo scritto questo libro è il desiderio di vedere tornare i musicarelli: sognamo di vedere al cinema 'Tuta Gold'". Con questa battuta i giornalisti marta Cagnola e Simone ...adnkronos

Immersa nella giungla (e fra i giaguari) la piantagione di cacao che combatte i virus - Grazie al sistema agroforestale, l’azienda del cioccolato Ritter Sport ha rinverdito 2mila ettari di Nicaragua, più selvaggi che mai. Con la crisi del settore e i prezzi alle stelle, produrre secondo ...corriere

La via dei Librai IX edizione al via: gli autori di Be Strong Edizioni arrivano a Palermo - Da Villa Bonanno ai Quattro Canti: Palermo profuma di carta lungo il Cassaro con la festa del libro e della letteratura. Quest’anno il tema della IX edizione de La Via dei Librai è “artigiani della pa ...361magazine