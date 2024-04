Mario Biondi e il Pinocchio di Costa - Fres - Venier a Villa Manin

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Note Nuove, la rassegna di Euritmica rivolta alle innumerevoli declinazioni della musica moderna, si arricchisce di 2 nuovi appuntamenti estivi realizzati in collaborazione con Erpac FVG.Martedì 16 luglio alle 21:00, la Corte d’Onore diospita due giganti della musica jazz: Paolou e Glauco, accompagnati dalla voce di Lella, nella versione in concert diConfidential, reading di Lellae Gabriele Vacistratto da Le avventure di. Storia di un burattino, capolavoro letterario di Carlo Collodi che da oltre 140 anni incanta generazioni di bambini. Lo spettacolo analizza, scompone e ricompone la storia diper cercarne i temi profondi che la rendono universale e paradigmatica, ...

Conta 1 miliardo di visualizzazioni su Youtube, oltre 100 milioni di ascolti su Spotify, ha 10 milioni di follower su Facebook e 4 milioni su Instagram, HAUSER è l'iconico violoncellista croato, uno dei più amati musicisti strumentali del nuovo millennio, in grado di far convivere la musica ...

Fresu e Venier a villa manin, poi il crooner Mario Biondi - Due nuovi appuntamenti estivi per Note Nuove di Euritmica: si parte il 16 luglio con il jazz e la voce di Lella Costa. Lunedì 22 il secondo concerto ...messaggeroveneto.gelocal

Da Biondi a Fresu e Lella Costa, si arricchisce il cartellone di Note Nuove in villa - Il 16 luglio Paolo Fresu e Glauco Venier, accompagnati dalla voce di Lella Costa, nella versione in concert di Pinocchio Confidential mentre il 22 luglio approda a villa manin Mario Biondi ...udinetoday

